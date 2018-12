Jurgen Klopp non prende bene una domanda su Pogba, e risponde a modo suo: «A Mourinho avete chiesto di Wijnaldum?».

Schermaglie verbali fra i due tecnici rivali Jurgen Klopp e José Mourinho alla vigilia dell’atteso Derby del Nord-Ovest fra Liverpool e Manchester United. Se lo Special One ha messo in evidenza in conferenza stampa la differenza di trofei vinti fra lui e il manager tedesco, quest’ultimo è invece scattato di fronte alla domanda di un giornalista sul possibile approdo ai Reds a gennaio di Paul Pogba, in rotta con il portoghese.

«Non so se tu abbia chiesto a Josè Mourinho di qualche nostro giocatore. – ha replicato Klopp al giornalista – Qualcuno gli ha chiesto cosa pensa di Ginio Wijnaldum? Sono sicuro al 100% che nessuno abbia chiesto niente”. Poi però l’ex tecnico del Borussia Dortmund si sbottona sul francese: «Posso solo dire che Pogba è un giocatore di classe mondiale. – ha sottolineato – Questo è tutto quello che posso dire… È un giocatore dello United, perciò dovremo essere pronti ad affrontarlo”. A giudicare dalle premesse la sfida di Anfield fra Liverpool e Manchester United si annuncia quanto mai infuocata.



