Donnarumma Milan, avanti insieme… per il momento

Giampaolo esalta Donnarumma in conferenza, Maldini non assicura la sua permanenza. Le impressioni sul destino del portiere del Milan

Milan: che ne sarà di Donnarumma? Nonostante le lodi di Giampaolo, Maldini è stato cauto parlando del suo futuro in rossonero: «La prima idea che abbiamo in testa è quella di tenerlo per tanti anni. In questo momento».

La verità è che Donnarumma ha mercato e con l’offerta giusta potrebbe partire. Lo conferma Sky Sport, che la cessione aiuterebbe a sfoltire il monte ingaggi del Milan.