Donnarumma-Milan, Giampaolo e Maldini fanno chiarezza sul suo futuro 

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Marco Giampaolo, neo allenatore del Milan e Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, han parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma.

Ecco le loro parole. Giampaolo: «Donnarumma portiere titolare della prossima stagione? È un giocatore fortissimo. 3/4 anni fa ho chiesto la maglia di Donnarumma». Maldini: «L’idea di averlo con noi per tanto tempo è la prima che ci viene in testa. In questo momento siamo in questa posizione».