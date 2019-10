Donnarumma Milan, tra rinnovo e cessione: gli scenari nel futuro di Gigio

Donnarumma Milan, il portiere rossonero classe 1999 tra rinnovo e cessione: gli scenari nel futuro di Gigio

Il futuro di Donnarumma, secondo Il Corriere dello Sport, sarà inevitabilmente lontano dal Milan. Secondo un percorso già delineato, che porterà il portiere a congedarsi dai rossoneri in estate.

Prima tappa sarà il rinnovo con prolungamento fino al 2023 e adeguamento, con ogni probabilità intorno ai 7 milioni a stagione. Una mossa per non svalutarlo. Esclusa una partenza già a gennaio, destino a cui andrà invece incontro in estate.