Donnarumma mortificato dopo l’errore: «Mi è già capitato, supererò anche questo momento»

Gigio Donnarumma ha chiesto scusa ai propri tifosi ai microfoni di Dazn, dopo il grave errore commesso in occasione del gol di Defrel

Gigio Donnarumma, dopo il grave errore che ha spianato la strada al successo della Sampdoria, si è scusato con i tifosi rossoneri intervenendo ai microfoni di DAZN: «Può capitare a tutti di sbagliare, mi spiace per tutti. Voglio ringraziare i miei compagni per il supporto che mi hanno dato dopo l’errore. Quando si vuole giocare sempre dal basso capita di sbagliare. Mi dispiace perché non abbiamo preso neanche un punto, ma adesso dobbiamo concentrarci sull’Udinese».

Donnarumma ha anche ricordato che in passato è stato bersaglio di critiche per errori simili: «Anche l’anno scorso mi capitò di non passare un periodo facile, se ho passato quello, passerò anche questo. Devo andare avanti a testa alta e sono contento che già martedì prossimo si gioca».

Poi il portierone rossonero ha parlato anche del gesto di Quagliarella che lo ha consolato dopo la ‘papera’: «Lui è un grandissimo amico, l’ho conosciuto in Nazionale. Lo ringrazio tanto per essere venuto a consolarmi subito».