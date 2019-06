Donnarumma Psg, trattativa bloccata: Areola avrebbe rifiutato il Milan

Donnarumma Psg, trattativa bloccata per il passaggio del portiere al club francese: Areola avrebbe rifiutato il Milan

Colpo di scena nell’affare che dovrebbe portare Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain. Stando a quanto riportato da Eurosport.Fr, la trattativa sarebbe in una fase di stallo.

Il colpevole di questo rallentamento sarebbe Alphonse Areola: il portiere francese dovrebbe finire al Milan come parziale contropartita, ma come riportato dal sito francese, Areola preferirebbe giocare in Premier League e soprattutto vorrebbe giocare in Champions League.