Doppietta Di Maria: show dell’argentino, con l’aiuto di Icardi – VIDEO

Angel Di Maria si sta regalando una notte leggendaria. Il fantasista argentino, classe 1988, ha messo a segno una doppietta nel primo tempo della sfida di Ligue 1 tra Nizza e Paris Saint Germain.

Il primo gol arriva grazie al suggerimento di una conoscenza della Serie A e dell’Inter, ovvero Mauro Icardi. La seconda rete, invece, è un autentico capolavoro: pallonetto al volo, da posizione defilata.

What is this goal 💀💀 Di Maria is nutspic.twitter.com/VmldzBa50l

— ONOME (@MeetOnome) October 18, 2019