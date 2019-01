Juve, dal foglietto di Paratici: Douglas Costa al Chelsea

Douglas Costa può lasciare la Juventus a fine stagione. Sulle tracce dell’esterno bianconero ci sarebbe il Chelsea

Si arricchisce di ulteriori novità il giallo del ‘foglietto di Fabio Paratici‘. Il ds avrebbe dimenticato un foglio in un noto ristorante milanese, finito poi nelle mani de Il Tempo grazie a un tifoso curioso. Sul foglio i possibili acquisti della Juventus (si va da Zaniolo a Chiesa, da Milinkovic-Savic a Tonali) ma anche le possibili cessioni. Il club bianconero, per finanziare i possibili colpi in entrata, potrebbe essere costretto a cedere Miralem Pjanic ma anche Douglas Costa. Il brasiliano, riscattato quest’anno dal Bayern Monaco, potrebbe andare via a fine anno.

L’esterno d’attacco ha vissuto una stagione tra alti e bassi e secondo le rivelazioni del quotidiano romano potrebbe andare via a fine stagione. Il giocatore potrebbe tentare l’avventura in Premier League. Sul foglietto di Paratici il nome di Douglas compara accanto al nome del Chelsea. Il club inglese, allenato da Maurizio Sarri, ha appena concluso l’accordo con la Juventus per Gonzalo Higuain e nel recente passato ha chiuso con i bianconeri anche l’affare Juan Cuadrado. Possibile dunque un nuovo affare tra Juventus e Chelsea: i blues pronti ad acquistare Douglas Costa. Staremo a vedere.

