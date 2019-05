La Juve e il caso Douglas Costa. Il brasiliano non ha giocato nemmeno 800 minuti in stagione. Il dato e i numeri

Douglas Costa, esterno d’attacco della Juve, ha vissuto un’annata difficile. Il giocatore non arriva a 800 minuti giocati in stagione: ha giocato solamente 626’ in serie A e 160’ in Champions. Allegri, ironizzando, ha detto: «Non so nemmeno se è biondo o se è moro». Parole che rendono l’idea alla perfezione sull’annata del calciatore, riscattato in estate dal Bayern Monaco per 46 milioni di euro. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore brasiliano è costato tanto ai bianconeri.

Se consideriamo il suo stipendio da 6 milioni netti a stagione, l’ex Bayern Monaco ha guadagnato più di 8.500 euro al minuto. Se ci limitiamo al campionato, la cifra si avvicina a 10.000 euro. E adesso cosa accadrà? Il calciatore della Juve è finito nella lista dei partenti. I bianconeri potrebbero lasciarlo andare ma solo in caso di offerte superiori ai 50 milioni di euro.