Duello in Italia per una ex promessa del calcio inglese: nel mirino un ex City ed Everton

Torino e Sassuolo al lavoro per il primo colpo della prossima stagione. Nel mirino, come spiega The Sun, Jack Rodwell. L’inglese gioca attualmente nel Blackburn Rovers ma è in scadenza di contratto.

Il 28enne è stato grande promessa del calcio brittanico ed era uno dei migliori prospetti dell’Everton. Rodwell è passato poi al Manchester City di Mancini, dove non ha mantenuto le promesse, nonostante le presenze in nazionale. Nel 2014, il passaggio al Sunderland poi il passaggio in Championship.