Juventus, Dybala stop dai medici: ecco quando sarà il suo rientro

Infortunio Dybala: stop dei medici. C’è una novità sull’argentino in vista della partita tra Bologna e Juve

L’argentino potrebbe saltare la sfida contro il Bologna di questo weekend. La Joya vorrebbe tornare a giocare ma lo staff medico ha detto no e dunque anche Allegri potrebbe non voler rischiare Dybala.

Da capire se verrà comunque convocato per la panchina o se resterà a casa per recuperare la meglio per la sfida infrasettimanale contro il Cagliari. A riferirlo il Corriere dello Sport.