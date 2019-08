Dybala, messaggio chiaro alla Juve: il segnale della Joya – FOTO

Paulo Dybala segna contro la Triestina e manda un messaggio chiaro alla dirigenza della Juve che vorrebbe cederlo

Un altro gol per convincere la Juve a tenerlo. Anche contro la Triestina, Paulo Dybala ha segnato e ha esultato in modo emblematico. L’argentino si è alzato la maglia, come per mostrarla, e ha poi battuto la mano sul petto. Un segnale chiaro, ribadito poi anche nel post gara con un messaggio sui social.

La Joya ha pubblicato la foto della sua esultanza, mettendo un’emoticon chiara: una bocca che parla, come per dire che le chiacchiere lui non le sente nemmeno. «Fino alla fine» ha poi scritto l’attaccante, che vuole rimanere ad ogni costo in bianconero. Più chiaro di così, non si può.