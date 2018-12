Dybala per i tifosi: «Mai un gol contro l’Inter, spero di farlo venerdì»

Mai un gol per Dybala contro l’Inter, l’attaccante della Juventus parla della sfida di venerdì nella serata del Gran Galà del Calcio

Paulo Dybala sogna di sbloccarsi nel personale score contro l’Inter. In tutta la carriera l’attaccante argentino della Juventus non ha mai fatto gol alla formazione nerazzurra. Venerdì sera l’anticipo dell’Allianz Stadium tra Juventus-Inter è l’occasione per il primo gol alla squadra di Spalletti. Questa sera l’ex Palermo, intervenuto al Gran Galà del Calcio, ne ha parlato nel corso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: «E’ vero, mi manca fare gol all’Inter, mi piace segnare e farlo contro di loro sarebbe ancora più bello, in special modo per l’importanza che riveste questa partita per i tifosi».

Dybala ha incontrato anche Mauro Icardi nella serata milanese dei premi della scorsa stagione di Serie A, ma ha confidato di non aver discusso con lui della partita di venerdì sera: «Ci siamo visti ma non abbiamo parlato della partita. Fortunatamente in Nazionale ci siamo sbloccati entrambi recentemente e sarà bello ritrovarlo venerdì. Con Mauro ho un ottimo rapporto». Dybala ha concluso parlando dei compiti che gli chiede Allegri in campo: «Mi dà libertà di movimento e chiede sacrificio, io cerco sempre di trovare spazio per far male all’avversario. La Juve di quest’anno? Siamo consapevoli della nostra forza ma dipende tutto da noi, possiamo metterci solo noi le trappole sottovalutando gli avversari. Manca ancora tanto e ci sono tante competizioni che vogliamo vincere».