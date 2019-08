Dybala Psg, vertice in giornata a Parigi per l’entourage dell’argentino

Dybala Psg, atteso un vertice in giornata a Parigi tra il direttore tecnico Leonardo e l’entourage dell’argentino

Sono giornate roventi, sul fronte mercato, per Paulo Dybala. Che in campo segna e, fuori, attende di scoprire il proprio futuro. Tra una conferma in bianconero ed una cessione di fronte ad un’offerta irrinunciabile per garantire alle casse una ricca plusvalenza.

In questo senso, secondo quanto riporta Tuttosport, oggi a Parigi si terrà un vertice tra l’entourage dell’argentino ed il Psg. Presente naturalmente anche Leonardo, sollecitato negli ultimi giorni dalle dichiarazioni del tecnico Tuchel.