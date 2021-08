Dybala, domani un nuovo incontro per il rinnovo con la Juve: le ultime sul possibile nuovo accordo dell’argentino con il club bianconero

Sono giorni decisivi in casa Juventus per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è in scadenza nel 2022 e sta trattando tramite il suo agente il prolungamento dell’attuale accordo con la Vecchia Signora.

Dopo il primo vertice con Jorge Antun, avvenuto negli scorsi giorni, la dirigenza incontrerà di nuovo l’agente dell’argentino nella giornata di domani. La volontà reciproca è quella di trovare un accordo per il rinnovo.