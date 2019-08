Dybala, se resta alla Juve quale ruolo per lui? Il “problema” di Sarri

Paulo Dybala potrebbe rimanere alla Juve alla fine del calciomercato. In caso di permanenza, quale ruolo rivestirebbe?

Il mercato è ancora aperto e tutto può succedere, soprattutto nella Juve e soprattutto per quanto riguarda Paulo Dybala. Il giocatore ha varie richieste e potrebbe partire, così come potrebbe rimanere se non arrivasse l’offerta giusta. In caso di permanenza a Torino, quale ruolo rivestirebbe nella squadra?

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Sarri lo vedrebbe a destra. Lì, la Joya, potrebbe far molto bene, ma non manca la concorrenza. Nella stessa zona del campo ci sono Douglas Costa e Bernardeschi, due che hanno fatto molto bene in questo pre-campionato. Per l’argentino, dunque, non sarebbe certo il posto da titolare. Sarri dovrebbe dunque decidere chi schierare titolare tra tre campioni indiscussi.