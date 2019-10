Dybala sui social: «Ho un sogno come Martin Luther King, basta razzismo» – VIDEO

Paulo Dybala ha postato un video sui social dove denuncia qualsiasi forma di razzismo e discriminazione – VIDEO

Dopo gli insulti razzisti piovuti ieri all’indirizzo dei giocatori inglesi durante il match contro la Bulgaria, un altro importante esponente del calcio denuncia con forza qualsiasi forma di razzismo e discriminazione. Paulo Dybala ha postato un video sui social dove spera che il sogno di Martin Luther King si avveri e che il razzismo scompaia dal mondo.

«Ho un sogno come diceva Martin Luther King e dovremmo ripetercelo ogni giorno. Il sogno è che il razzismo non vinca negli stadi di calcio e neppure fuori da essi, come nella nostra vita. Ogni giorno».