Dybala-Tottenham, problema diritti d’immagine: le ultime

Dybala, dopo il mancato accordo con United, potrebbe approdare al Tottenham. Anche qui c’è un problema: i diritti d’immagine

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere ancora in Premier, nonostante non sia stato trovato l’accordo con il Manchester United. La Joya potrebbe approdare al Tottenham, che ha proposto alla Juve 70 milioni.

C’è però un problema non da poco: i diritti d’immagine. Come spiega Sky Sport, la società che detiene i diritti ha avvisato gli Spurs di non poter concludere l’operazione senza includerla. Per acquistare il giocatore e i suoi diritti di immagine, gli inglesi devono dunque trattare con la società Image Star.