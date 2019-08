Dybala United, la Joya prende tempo: domani allenamento con la Juve

L’attaccante della Juve, Paulo Dybala continua a prender tempo riguardo il suo passaggio al Manchester United: domani si allenerà con i bianconeri

Secondo le informazioni ricavate dalla redazione di calcionews24.com, starebbe continuando la fase di stallo della trattativa tra Juve e United per il passaggio di Paulo Dybala a Manchester.

L’attaccante continua a non accettare la proposta dello United e a non parlare con la dirigenza bianconera. La Joya spinge infatti per la sua permanenza a Torino. E a conferma di ciò vi è il fatto che nella giornata di domani si allenerà con la squadra.