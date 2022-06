Dybala verso la Premier? Derby londinese per il numero 10 argentino

Dybala tentato dalla Premier League: due proposte sono arrivate per l’attaccante. Derby londinese pronto a partire per l’argentino

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Dybala. E non è così sicuro che la Joya decida di continuare a giocare in Serie A.

Per il Daily Express, infatti, il giocatore potrebbe presto iniziare un’esperienza in Premier League. La Joya sarebbe pronto ad ascoltare in particolare due proposte arrivate da Arsenal e Tottenham.