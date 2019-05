Dybala tra Juve e Argentina: la Joya nelle prossime tre gare dovrà convincere sia Allegri che Scaloni

Il campionato della Juve si sta stancamente trascinando al termine, tra una partita e l’altra in cui – inevitabilmente – le motivazioni faticano a mantenere alta l’asticella della concentrazione. Ma, in questo scenario, c’è viaggia in controtendenza. Paulo Dybala, per esempio. Al lavoro alla Continassa con due giorni d’anticipo sulla ripresa degli allenamenti e intento a smaltire l’infortunio accusato conto l’Ajax in Champions League.

L’argentino ha nel mirino la gara di domenica sera contro la Roma, ad inaugurare un trittico finale che proseguirà con Atalanta e Sampdoria. Sfide dal valore di classifica pressoché nullo per la squadra, ma importanti per il “diez” bianconero. Fermamente intenzionato a convincere Allegri in vista della prossima stagione, ma anche il ct argentino Scaloni. A cavallo tra giugno e luglio andrà in scena la Copa America 2019, per giunta in Brasile. E Dybala vuole esserci a tutti i costi.