L’agente di Edin Dzeko, Silvano Martina è attualmente nella sede dell’Inter a Milano: le ultime sulla trattativa con la Roma

Come riportato da FcInterNews, si starebbe smuovendo qualcosa nella trattativa tra Roma e Inter per il passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro.

Poco fa, l’agente del giallorosso, Silvano Martina, si è recato nella sede societaria dell’Inter, a Milano. L’ex portiere ed attuale procuratore sportivo sta svolgendo il ruolo di intermediario nell’affare Dzeko-Inter.