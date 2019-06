Dzeko Inter: c’è ancora distanza, la firma arriverà a luglio?

Marotta non cambia obiettivo e punta con forza a Edin Dzeko: rimane una distanza importante con la Roma

Prosegue il corteggiamento senza sosta di Marotta e Conte nei confronti di Edin Dzeko. L’Inter e il bosniaco sono promessi sposi ma difficilmente il sì definitivo arriverà prima di luglio. Il centravanti ha da tempo scelto i nerazzurri per giocare ancora la Champions League ma la firma non è dietro l’angolo (come inizialmente sembrava).

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter è pronta a fargli firmare un triennale da 4,5 milioni a stagione. I prossimi incontri con la Roma potranno dire qualcosa di più: al momento ballano ancora 10 milioni e le parti sembrano molto decise a non arretrare nemmeno di un centimetro. Nel primo faccia a faccia il ceo giallorosso Guido Fienga ha esposto sul centravanti bosniaco un prezzo da 20 milioni, mentre l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta ha ribattuto offrendo la metà. L’impressione è che comunque Conte avrà il suo ariete entro l’inizio del ritiro a Lugano.