Dzeko, la Roma tenta il recupero: convocato per la Sampdoria?

Dopo l’operazione allo zigomo destro, Dzeko tenta il recupero lampo per tornare in campo con la sua Roma. Ma contro la Sampdoria…

A Trigoria, Edin Dzeko si è allenato con la mascherina protettiva in fibra di carbonio dopo l’intervento allo zigomo destro. Il bosniaco, in fase di convalescenza dopo l’operazione, ha svolto l’allenamento in gruppo, dando buoni segnali. Difficile, però, vederlo in campo domenica. L’attaccante della Roma, infatti, non è ancora sicuro.

Come spiega il Corriere dello Sport, oggi il bosniaco parlerà con medici e allenatore. Possibile che venga convocato per la sfida contro la Sampdoria, ma difficile che scenda in campo. Fonseca vorrebbe farlo rimettere e poi schierarlo contro il Milan.