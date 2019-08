Dzeko rinnova con la Roma e sconvolge i piani di Inter e Juve

Un annuncio in serata che ha il sapore di un fulmine a ciel sereno. Dzeko rinnova con la Roma e mette in difficoltà i piani di Juve e Inter

Nelle ultime settimane c’erano state, da parte della Roma e di Fonseca, tentativi di tenere Dzeko. Il rinnovo, però, è stato veloce e inaspettato, talmente tanto da sconvolgere i piani di più di una squadra. Mentre il Napoli se la ride, sperando di arrivare ad Icardi, Inter e Juve sono adesso in una posizione di difficoltà.

Come analizza La Gazzetta dello Sport, l’attaccante era l’obiettivo nerazzurro. Marotta sperava di regalarlo a Conte e di piazzare in giallorosso Maurito. Nessuna delle due cose avverrà adesso. Problemi anche per la Juve, che non potranno più cedere Higuain nella Capitale.