Tentata aggressione a Dzemaili dopo l’allenamento: pugno in faccia schivato dal rossoblù

La lite si è verificata all’uscita del centro tecnico di Casteldebole. Il centrocampista avrebbe schivato un pugno

Brutta disavventura per Blerim Dzemaili. Come scrive il Resto del Carlino, all’uscita dall’allenamento odierno, il centrocampista rossoblù ha infatti subito un tentativo di aggressione per mano di tre individui che attendevano l’uscita dei calciatori dal centro tecnico. I tre si sono avvicinati alla macchina dello svizzero chiedendogli di abbassare il finestrino per chiedere autografi e materiale tecnico. Più che una gentile richiesta, quasi un ordine che avrebbe suscitato una reazione scomposta da parte di Dzemaili. Uno dei tre ha così tentato di sferrare un pugno al centrocampista, che seppur in macchina ha schivato il colpo, infilato la prima e si è allontanato con l’auto. Il Bologna ha chiamato i carabinieri, ma i personaggi si sono dileguati e la vicenda dovrebbe chiudersi senza strascichi giudiziari.