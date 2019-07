È un Alisson piglia tutto. E il Pallone d’Oro adesso è una faccenda tra amici

Ad Alisson mancava la Coppa America per rendere la stagione perfetta. Il portiere si gioca ora il Pallone d’Oro coi compagni Salah e Van Dijk

Mancava solamente la Coppa America per rendere la stagione di Alisson a dir poco perfetta. È arrivata anche quella, e adesso il portierone può godersi le vacanze tranquillo. Forte e fiero dei titoli conquistati col Brasile e col Liverpool, il cui successo in Champions League riecheggia ancora. Chissà che, mentre si gode il sole sdraiato su un lettino, non pensi a qualcosa di altrettanto luccicante.

Ovvero il Pallone d’Oro. Adesso, Alisson, ha davvero tutte le carte in regola per vincerlo. Complice la sconfitta ai quarti di finale della Coppa D’Africa dell’amico Salah. Sì, perché l’attaccante è un serissimo candidato nonostante l’eliminazione prematura. Così come lo è Virgil Van Dijk, autore di una stagione di qualità difficilmente descrivibile. Sembra una corda a tre per l’ambito premio, una corsa tra amici. Comunque vada quel trofeo sarà ben visibile nello spogliatoio del Liverpool.