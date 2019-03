Ecco i migliori giocatori della Champions secondo le statistiche – FOTO

Ecco la classifica dei migliori per ogni categoria stilata da Globe Soccer. Ronaldo e Messi presenti, sorpresa Dzeko

Nell’attesa che ci separa dai quarti di finale, ecco la lista dei migliori giocatori per statistiche tra le squadre degli ottavi di Champions League. Nella speciale lista stilata da Globe Soccer non potevano mancare i due campioni più seguiti del torneo, ovvero Messi e Cristiano Ronaldo. Il portoghese si distingue per i dribbling, mentre l’argentino è quello che ha tirato di più in porta.

Spuntano alcune sorprese: l’Ajax è l’unico team a contare ben tre elementi nella classifica: Tadic per gli assist, Onana per le parate e Mazraoui per le intercettazioni. C’è anche Edin Dzeko, il migliore per duelli aerei vinti. Ecco la classifica: