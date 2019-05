Eintracht-Chelsea streaming tv e probabili formazioni: dove vedere la semifinale d’andata della Europa League 2018/2019

Eintracht-Chelsea streaming tv e probabili formazioni: dove vedere la semifinale d’andata della Europa League 2018/2019. Giovedì 2 maggio alle ore 21, alla Commerzbank Arena di Francoforte, la squadra di casa allenata da Adolf Hutter ospita i ‘Blues’ di Maurizio Sarri nel primo atto della semifinale della competizione europea. I rossoneri arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato ai quarti il Benfica; il Chelsea ha invece avuto la meglio nella doppia sfida con lo Slavia Praga. Tra le due squadre è il primo confronto ufficiale. La gara di ritorno è in programma a Londra giovedì prossimo, 9 maggio. Chi avrà la meglio nella doppia sfida affronterà la vincente tra Arsenal e Valencia nella finale in programma mercoledì 29 maggio a Baku.

Eintracht-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e, per gli abbonati, su Sky Sport canale 253. La gara sarà poi disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà poi possibile seguire la partita in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Eintracht-Chelsea

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: giovedì 2 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in diretta tv e streaming: TV8 – Sky Go – Sky Sport 253 – NOW TV

Stadio: Commerzbank Arena (Francoforte)

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Eintracht-Chelsea, probabili formazioni

EINTRACHT(3-5-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; da Costa, Rode, de Guzman, Fernandes, Kostic; Paciencia, Jovic.

CHELSEA (4-3-3): Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Jorginho, Kanté, Loftus-Cheek; Pedro, Giroud, Hazard.

