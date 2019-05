Eintracht Francoforte-Chelsea DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Eintracht Francoforte-Chelsea, andata semifinale Europa League 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Atto finale. O quasi. Il Chelsea di Sarri vuole superare l’Eintracht Francoforte e raggiungere la tanto bramata finale di Baku. L’ex tecnico del Napoli insegue il primo trofeo europeo, ma di fronte ci sono i tedeschi: dopo aver eliminato Shakthar, Inter e Benfica non vogliono fermarsi.

Eintracht Francoforte-Chelsea: pagelle e tabellino

In attesa di comunicazione

Eintracht Francoforte-Chelsea: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Eintracht Francoforte-Chelsea: formazioni ufficiali

Eintracht Francoforte (3-4-3): Trapp, Abraham, Hasebe, Hinterreger; Da Costa, Fernandes, Rode, Falette; Gacinovic, Jovic, Kostic. All: Hutter.



Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Loftus Cheek, Jorginho, Kantè; Pedro, Giroud, Willian. All: Sarri.

Eintracht Francoforte-Chelsea: probabili formazioni e pre-partita

Adolf Hutter ha trasformato una squadra di ragazzini nella mina vagante dell’Europa League. Hanno perso una sola partita e ora non hanno nulla da perdere. Dopo aver eliminato il Benfica, il tecnico tedwscodovrà fare a meno di Haller e Rebic. Il primo è infortunato, l’altro squalificato. Davanti spazio al tandem Paciencia-Jovic. Formazione confermata poi: linea a tre con Abraham, Hasebe e Hinterreger davanti a Trapp. Da Costa e Kostic sulle fasce, Rode e Fernandes in mezzo, Gacinovic fantasista.

Solito 4-3-3 con qualche ballottaggio: Kepa tra i pali, poi Azpilicueta, Christensen, David Luiz ed Emerson in difesa (dubbio tra lui e Alonso). A centrocampo ecco Loftus Cheek, Kovacic e Kanté, con Jorginho che potrebbe giocare dal primo minuto al posto dell’ex Inter. In avanti Pedro (in ballottaggio con Willian), Giroud e Hazard. EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp, Abraham, Hasebe, Hinterreger; Da Costa, Fernandes, Rode, Kostic; Gacinovic; Paciencia, Jovic. All: Hutter CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Loftus Cheek, Kovacic, Kantè; Pedro, Giroud, Hazard. All: Sarri

Eintracht Francoforte-Chelsea Streaming: dove vederla in tv

Eintracht Francoforte-Chelsea sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport (canale 253 satellitare in HD) e in chiaro su TV8 (canale 508 del digitale terrestre in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.