Eintracht, i tifosi rimuovono i seggiolini prima della sfida con il Chelsea – VIDEO

I tifosi tedeschi rimuovono i seggiolini per assistere alla gara in piedi: la semifinale di Europa League per l’Eintracht è anche questo

Erano 39 anni che l’Eintracht Francoforte non giocava una semifinale europea, e la sfida di Europa League con il Chelsea è entrata nella storia anche per questo. Un altro fatto storico è successo a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara. I tifosi tedeschi hanno infatti rimosso i seggiolini della curva per assistere in piedi alla partita. Troppa tensione e troppa adrenalina per una sfida che oltre che sul campo si giocherà anche sugli spalti con dei tifosi caldissimi.