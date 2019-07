El Shaarawy Shangai Shenhua, è fatta: i dettagli dell’operazione che si concretizzerà in breve tempo

È ormai cosa fatta la cessione di Stephan El Shaarawy. Come precedentemente anticipato nelle scorse ore, l’accordo tra la Roma e il club cinese dello Shangai Shenhua è davvero in dirittura d’arrivo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, El Shaarawy potrebbe già partire domani per la Cina, per apporre la firma su un contratto triennale. Tutto questo dopo aver sostenuto le visite mediche di rito.