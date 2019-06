El Shaarawy-Shanghai, non è finita: cinesi pronti a rilanciare, le ultime

Lo Shanghai non molla El Shaarawy ed è pronto a ritoccare ulteriormente la clamorosa offerta presentata al giocatore

Stephan El Shaarawy ha chiuso con decisione le porte in faccia allo Shanghai. Offerta rifiutata e volontà dello stesso giocatore di rimanere nella Capitale. Ma non è finita. Secondo La Gazzetta dello Sport ieri la trattativa è ripartita da una base: l’ingaggio offerto, che aggradava parecchio al Faraone, e non sono neppure esclusi rilanci.

Occhio però, perché gli ostacoli non sono ancora terminati, visto che lo Shanghai poi dovrà anche trovare un accordo con la Roma. Se tutto stavolta dovesse andare a dama, è probabile che il club giallorosso possa essere soddisfatto con una formula di questo tipo: 15 milioni più 5 di bonus virtualmente sicuri.