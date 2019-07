El Shaarawy verso la Cina, il suo saluto ai tifosi della Roma – VIDEO

El Shaarawy in partenza verso la sua nuova avventura in Cina, ha rilasciato un saluto ai tifosi della Roma – VIDEO

Come riportato dal video postato su Twitter da Filippo Biafora de Il Tempo, El Shaarawy, in partenza verso la sua nuova avventura per la Cina, ha rilasciato un saluto ai suoi ormai ex tifosi della Roma.

Ecco le sue parole: «Ringrazierò per sempre i tifosi della Roma per questi anni vissuti insieme. Anche tutte le persone che hanno lavorato nella Roma le ringrazierò sempre. Mancini? Non l’ho sentito».