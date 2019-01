Emerson nell’affare Higuain-Chelsea. Piatek al Milan fa comodo anche alla Juve

La Juventus punta a Emerson Palmieri nella trattativa che dovrebbe portare Higuain al Chelsea. Via libera all’addio dell’argentino al Milan: il motivo è l’effetto domino che ne scaturirebbe

Prende forma, a piccoli passi, il mosaico del mercato di gennaio, con la Juventus che, nell’ambito che dovrebbe portare Gonzalo Higuain al Chelsea, potrebbe arricchire la propria rosa di un nuovo tassello. Il nome giusto, come riportato già ieri dalle indiscrezioni di stampa, è quello dell’esterno ex Roma Emerson Palmieri: per il giocatore italo-brasiliano, al momento non una pedina indispensabile nello scacchiere di Maurizio Sarri nei Blues, i bianconeri potrebbero non giocarsi alcuna contropartita (ieri si era parlato del giovane Rogerio, attualmente in prestito al Sassuolo), ma semplicemente concedere uno scontro sul cartellino dello stesso Higuain, praticamente quasi di ritorno dal prestito al Milan dopo la Supercoppa Italiana di questa sera.

Non è tutto però, perché come in una sorta di effetto domino, la Juve avrebbe in qualche modo anche assecondato la volontà del Pipita di rompere col Milan per tornare anzitempo dal prestito concordato ed andare al Chelsea. Il motivo? I bianconeri troverebbero conveniente l’assalto rossonero a Krzysztof Piatek, perché lascerebbe un buco in avanti da colmare in casa Genoa. Buco che, almeno nelle strategie juventine, dovrebbe essere riempito da Andrea Favilli, giovane promessa prestata in estate con ottime premesse ai rossoblu e finora oscurato proprio dalle grandi prestazioni dell’attaccante polacco. Per la Juve l’eventuale esplosione di Favilli, sarebbe comunque un guadagno.