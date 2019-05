Empoli, Andreazzoli: «Mi farebbe piacere allenare la Samp o il Genoa»

L’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato del suo futuro sulla panchina dei toscani dopo la retrocessione in Serie B

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato del suo futuro sulla panchina dei toscani nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole: «Il futuro si chiama futuro perché deve ancora venire, non so ancora cosa farò. Cerco di controllarlo, ma di sicuro io non sono in Serie A perché sono retrocesso con l’Empoli. certo che mi farebbe piacere allenare squadre come la Sampdoria ed il Genoa: la Serie A ti regala il piacere di allenare».