Empoli, Andreazzoli: «Tabella di marcia ok. Marchizza? Puntiamo su di lui»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha commentato l’amichevole vinta per 9-0 contro il Montecatini. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club toscano.

«Una buona impressione, vale il ragionamento fatto dopo il Pontedera. Sono occasioni per dare minutaggio, per verificare certe situazioni e ne ho verificate diverse. Siamo soddisfatti, poi nessuno si è fatto male che è la cosa più importante. La tabella di marcia è rispettata, ma solo con quelli che si sono allenati sempre. Molti giocatori sono segregati a Monteboro, il giudizio medio della preparazione deve tenere conto di questo. Cercheremo di recuperarli come condizione. Marchizza? Quello che sapevamo prima di invitarlo qua: è un ragazzo affidabile, che ha duttilità ed esperienza. Lo conoscevo dai tempi delle giovanili a Roma. Di lui penso bene, sono soddisfatto perché è una pedina su cui puntavamo».