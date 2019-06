Empoli, Bucchi per ripartire: «Ho entusiasmo e voglia di fare»

Bucchi è il tecnico scelto dall’Empoli per ripartire. Si è presentato in conferenza: «Grande occasione. Ho entusiasmo e voglia di fare»

Cristian Bucchi inizia ufficialmente la sua avventura all’Empoli. È lui l’allenatore prediletto per far ripartire la squadra toscana dopo la triste e sfortunata retrocessione. Con l’obiettivo, chiaramente, di affacciarsi nuovamente in Serie A. Ci era quasi riuscito col Benevento, ci proverà di nuovo con i toscani.

Si è presentato in conferenza stampa nella giornata di oggi: «Per me è una grande occasione, questa è una terra di grandi professionisti e di opportunità. Ho entusiasmo, voglia di fare e devo mescolare queste cose alla voglia di rivalsa della squadra per aprire il cassetto dove sono riposti i sogni», dice con autorevolezza. Toccherà a lui scrivere altre pagine della favola Empoli.