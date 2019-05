Empoli, con Andreazzoli un’altra marcia. Quanto pesa il primo esonero

Andreazzoli ha dato nuova vita all’Empoli. Affrettato l’esonero a novembre del tecnico, che si giocherà tutto a San Siro

Se l’Empoli può ancora sperare nella salvezza a 90 minuti dalla fine, molto lo deve al suo tecnico. Aurelio Andreazzoli è stato in grado di toccare le corde giuste dei suoi giocatori, preparandoli dal punto di vista psicologico oltre che tecnico. Adesso lo attende la prova più difficile: la trasferta di San Siro contro l’amico Luciano Spalletti.

Provando a giocare col passato, è forse possibile ipotizzare che i toscani avrebbero avuto meno difficoltà se non avessero esonerato Andreazzoli nei primi giorni di novembre. Al suo posto Iachini non è riuscito a imprimere il suo gioco, accumulando una media punti di 1 a partita in 16 gare. Facile parlare adesso, ma se Corsi non avesse avuto la frenesia di cambiare tecnico alle prime difficoltà della squadra, forse l’Empoli avrebbe potuto vivere la gara di San Siro come una semplice passerella.