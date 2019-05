Il portiere dell’Empoli Dragowski sotto la lente di ingrandimento. L’estremo difensore rischia la squalifica con la prova tv

L’Empoli senza il suo portiere titolare? Dragowski potrebbe saltare la delicata e decisiva sfida contro il Torino. L’estremo difensore dell’Empoli rischia la squalifica per prova tv a seguito di una bestemmia.

Il portiere è stato pizzicato dalle telecamere dopo il gol di Quagliarella su rigore. Una inquadratura che non lascia spazio a equivoci. Attesa dunque per le decisioni del Giudice Sportivo per la gara tra i toscani, in corsa per la salvezza, e il Toro, in piena corsa per l’Europa.