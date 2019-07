Empoli, è fatta per Stulac e Dezi: programmate le visite mediche

Empoli, è fatta per l’acquisto di Stulac e Dezi: programmate le visite mediche per i due calciatori ex Parma

L’Empoli piazza due colpi importanti, in arrivo dalla Serie A. La società toscana, infatti, è vicina all’acquisto di Leo Stulac e Jacopo Dezi dal Parma.

Il centrocampista sloveno arriva all’Empoli a titolo definitivo, per 2,5 milioni di euro. Per il calciatore ex Napoli, invece, si parla di un trasferimento in prestito. Domani in programma le visite mediche, come riportato da Gianluca Di Marzio.