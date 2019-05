Empoli, altro che Lafont: Dragowski tiene accesa la speranza salvezza

Dragowski è protagonista di un’altra partita d’eccezione contro la sua Fiorentina: la lotta salvezza passa per i suoi guanti

La fiammella salvezza ad Empoli passa da un certo Bartlomiej Dragowski. Il portiere polacco cambia casacca a gennaio ma rimane in Toscana. A Firenze è oscurato dal portierino francese Alban Lafont: ma dopo quest’oggi il derby non è stato vinto sul campo, ma anche sul mercato.

Il numero 1 dell’Empoli, classe 1997, è in prestito dalla Fiorentina. Le premesse per conquistarsi la porta dei viola ci sono tutte: Dragowski è protagonista con l’Empoli e la squadra di Andreazzoli gli è debitrice di almeno 4 punti. Il primo, emblematico, conquistato a Bergamo contro un Atalanta capace di fare record di tiri in una singola partita: tutti schiantati sulla saracinesca polacca. Il secondo, proprio quest’oggi, contro la sua squadra.