Empoli-Fiorentina highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Empoli-Fiorentina highlights e gol: i momenti principali della gara valida per del 35° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Castellani’ di Empoli va in scena il Derby dell’Arno: a sfidarsi, la compagine azzurra di Aurelio Andreazzoli e quella viola guidata da Vincenzo Montella. L’Empoli, terzultimo in classifica con 29 punti, è reduce dalla sconfitta di Bologna; la Fiorentina (40), proveniente dalla sconfitta interna col Sassuolo, non è ancora salva. Nella gara d’andata, successo viola al ‘Franchi’ col risultato di 3-1. Adesso è di nuovo Empoli contro Fiorentina: azzurri per alimentare le residue speranze di salvezza, viola per trovare il punto che manca per la permanenza aritmetica nel massimo campionato. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

EMPOLI–FIORENTINA 1-0: Bella azione di Di Lorenzo che sulla destra si libera di due avversari, mette al centro e Farias insacca di testa alle spalle di Lafont.