Empoli, infortunio Acquah contro il Torino: gli aggiornamenti

Infortunio Acquah: il centrocampista dell’Empoli ha lasciato il campo per un problema fisico nel corso della sfida con il Torino

Gol e infortunio, tutto in un’ora di gioco, per Acquah. Il centrocampista dell’Empoli ha sbloccato la sfida con il Torino ed è stato poi costretto a lasciare il campo per un problema fisico.

L’ex della gara ha lasciato il campo zoppicando, visibilmente sofferente. Difficile il recupero per l’ultima sfida di campionato contro l’Inter. Presto nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni.