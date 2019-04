Empoli, infortunio Antonelli: problema al polpaccio, entra Pasqual

Empoli, infortunio Antonelli: il giocatore esce in lacrime. Ecco le condizioni del giocatore, rilevato da Pasqual

Tegola per Aurelio Andreazzoli: al 14′ di Atalanta-Empoli Luca Antonelli ha abbandonato il campo per un problema muscolare. L’esterno ex Milan ha avuto un risentimento durante la corsa e si è accasciato a terra.

Il giocatore ha abbandonato il campo in lacrime, sostituito da Manuel Pasqual. Dalla panchina filtra pessimismo sulle sue condizioni, ma si attende un responso ufficiale da parte dei medici. Pare che si tratti di un infortunio insidioso al polpaccio: Antonelli rischia uno stop importante.