Infortunio Krunic: il centrocampista ha saltato la sfida con il Torino e non ci sarà nemmeno contro l’Inter

Rade Krunic salterà il prossimo match di campionato contro l’Inter. Il centrocampista dell’Empoli, assente contro il Torino nella vittoria per 4-1 dei toscani, salterà anche l’ultima sfida di campionato, decisiva, contro i nerazzurri.

Il bosniaco ha riportato una lesione all’adduttore destro e non sarà in campo nell’ultima giornata di campionato a San Siro, contro l’Inter. Andreazzoli dovrebbe puntare nuovamente su Acquah, in gol contro il Toro domenica scorsa.