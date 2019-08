Empoli, dall’Inter arriva Merola a titolo definitivo: la nota ufficiale 

L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Davide Merola dell’Inter a titolo definitivo: il comunicato del club toscano

L’attaccante ex Inter, Davide Merola, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. Lo ha comunicato il club toscano con una nota apparsa sul proprio sito: «L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo l’FC Internazionale Milano per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Davide Merola».

«Davide Merola è un attaccante italiano nato il 27 marzo 2000 a Santa Maria Capua Vetere. Cresciuto nella Juve Sammaritana, per poi passare al Capua da dove viene acquistato dall’Inter. Con la Primavera nerazzurra vince la Supercoppa, Campionato e Torneo Viareggio, arrivando fino ad esordire in prima squadra, l’11 marzo 2019, in occasione della gara di Europa League contro l’Eintracht Francoforte».