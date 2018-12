Empoli-Inter highlights e gol: le azioni salienti della sfida della 19ª giornata della Serie A 2018/2019

L’Inter sbarca ad Empoli per cercare conferme dopo l’importante successo dello scorso turno conquistato contro il Napoli. I nerazzurri, terzi in classifica, vogliono assolutamente riprendere i partenopei che hanno guadagnato un gap di 5 punti e lottare per la seconda posizione. La squadra di Iachini, invece, dopo tre sconfitte consecutive si è avvicinata pericolosamente alla zona rossa della classifica (+3) e deve assolutamente rialzare la testa per centrare una salvezza tranquilla.

Il match valido per la 19ª giornata è stato affidato al fischietto Federico La Penna della sezione AIA di Roma 1. Il direttore di gara sarà assistito dai guardalinee Vuoto e Marrazzo e dal quarto uomo Di Martino. Al VAR saranno presenti Guida e Di Vuolo. Ecco gli highlights di Empoli-Inter:

EMPOLI-INTER 0-0 – Al 2′ del secondo tempo, Keita Balde segna il gol dell’1-0, ma la sua posizione è irregolare e La Penna fischia il fuorigioco.