Fiorentina-Empoli, nel post-gara il tecnico empolese Andreazzoli ha commentato la prestazione dei suoi. Ecco le sue parole

L’Empoli ottiene una vittoria fondamentale in chiave salvezza al Franchi di Firenze. Alla truppa di Andreazzoli, dunque, il derby toscano con la Fiorentina. Ai microfoni di Dazn il tecnico ha commentato la partita di oggi, ritenendosi soddisfatto dei suoi.

Ecco le sue parole: «Noi cercavamo un riscatto personale nella partita di oggi, ho chiesto ai ragazzi di non giocare per la classifica ma solo per l’unico obiettivo, che era la vittoria. Volevamo una soddisfazione personale che riteniamo di meritare per quanto dimostrato fino ad oggi. La partita di oggi non è come le altre, siamo soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto, poi ci interessa molto anche la classifica. Ci serve a rimanere vivi e a “morire da vivi”, perché “morire da morti” sarebbe una tristezza. Se abbiamo difeso più del solito? Solo in parte nel secondo tempo, la reazione della Fiorentina c’è stata, il nostro portiere è stato molto bravo, come lo è stato anche Lafont ad evitare il raddoppio. Ma siamo tornati a difenderci con il possesso palla. Questa è una cosa che non facevamo da tanto tempo e farlo contro avversari che attaccano così tanto non è una cosa da poco. Conte? E’ stato carino anche a fine gara, lui ha contributo con la sua visita alla vittoria. C’è stato uno scambio di opinioni tra noi. Gara con il Genoa? Fino a martedì non guardo più il calcio, ora prendo la macchina e vado da mia moglie»