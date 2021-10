Empoli, Pinamonti: «Sapevamo di poterla ribaltare. Rigore? Cose di campo»

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, ha parlato nel post partita dopo la vittoria dei toscani in casa del Sassuolo

Ai microfoni di DAZN, Andrea Pinamonti ha parlato della vittoria dell’Empoli sul Sassuolo.

GOL E VITTORIA – «Io cerco sempre di fare il massimo, segnare più gol e aiutare la squadra come posso. Oggi è stata una grande partita, i tifosi ci hanno dato una grande mano. Essere sotto 1-0 a 10 dalla fine non è facile, ma credevamo di poterla ribaltare. Anche dopo il pari pensavamo di poter far male al Sassuolo».

GRUPPO – «Ho scelto di venire all’Empoli anche grazie al mister Andreazzoli, conoscevo il suo modo di giocare. Siamo un gruppo di ragazzi giovani e tutti sono felici quando un altro fa bene».

RIGORE – «C’era tensione: Cutrone aveva conquistato il rigore e capisco la sua voglia di batterlo, ma ci sono delle gerarchie. Ma è già tutto risolto».